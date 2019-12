CALCIOMERCATO INTER MATIC / Tra i profili seguiti dall’Inter per rinforzare il suo centrocampo a gennaio c’è anche Nemanja Matic. Il serbo, a 31 anni, sente il desiderio di una nuova avventura e di lasciare il Manchester United, nel quale ha sempre meno spazio. In un’intervista riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha aperto le porte al campionato italiano: "La Premier League è sempre stata interessante per me, ma da quando sono bambino seguo anche la Serie A.

che era la migliore insieme al campionato inglese".

Calciomercato Inter, Matic: "Ho sempre seguito la Serie A"

Come se non bastasse, Matic si è poi sperticato in elogi per Antonio Conte, con il quale ha lavorato ai tempi del Chelsea e di cui conserva un ottimo ricordo: "Antonio è pazzo per il calcio, ci pensa 24 ore al giorno, lavora tantissimo. Analizza benissimo i propri giocatori e gli avversari. Tatticamente è uno dei migliori al mondo, sicuro, e fisicamente fa correre i suoi calciatori allo stesso livello per 95 minuti. Ripeto, è uno dei migliori al mondo e sono certo che all'Inter farà grandi cose, le merita". Messaggi chiarissimi: Matic vuole l’Inter.

