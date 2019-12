Juventus, infortuni Alex Sandro e Szczesny: le ultime

JUVENTUS LAZIO INFORTUNATI ALEX SANDRO SZCZESNY / Juventus e Lazio sono pronte a sfidarsi domenica pomeriggio per la Supercoppa italiana. La squadra di Sarri è reduce dal successo di ieri sera al Marassi, dove ha perso per infortunio Alex Sandro.

Il brasiliano, tra i protagonisti del match con ben due assist, è stato costretto a lasciare il campo nei minuti finali e quest'oggi si è sottoposto a seduta fisioterapica.

Complicata la sua presenza per la sfida contro i biancocelesti, così come quella di Szczesny che ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo. Se non dovesse recuperare in pieno il polacco, Sarri è pronto a confermare tra i pali Gigi Buffon.

Per il ruolo di terzino sinistro, il candidato numero uno a prendere il posto di Sandro è De Sciglio.