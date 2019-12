EUROPA LEAGUE SORTEGGIO SEDICESIMI INTER ROMA / Si è concluosa con le gare delle 21 la fase a gironi dell'Europa League. Dopo l'uscita di scena della Lazio, sono rimaste Roma e Inter (retrocessa dalla Champions) ancora in corsa a rappresentare il calcio italiano. I giallorossi, complice il pareggio di questa sera contro il Wolfsberger, si devono accontentare del secondo posto nel proprio girone e rischiano dunque di incrociare un avversario complicato ai sedicesimi.

Tra le formazioni più scomode l', out in Champions League, oltre a Siviglia, Porto e le due inglesie Arsenal.

LEGGI ANCHE: Europa League, Roma-Wolfsberger 2-2: giallorossi qualificati, ma da secondi

Meno proibitivo potrebbe essere l'accoppiamento dell'Inter, che come testa di serie tra le squadre più ostiche rischia di pescare Shakhtar e Bayer Leverkusen, come i nerazzurri retrocesse dalla Champions, Sporting CP ed Eintracht Francoforte. Non potranno incrociarsi compagini della stessa nazione e che si siano già affrontate nella fase a gruppi. Di seguito il riepilogo delle due fasce per il sorteggio di lunedì prossimo a Nyon, con le gare dei sedicesimi di Europa League che si giocheranno il 20 e il 27 febbraio 2020.

TESTE DI SERIE: Ajax*, Salisburgo*, Inter*, Benfica*, Celtic, Espanyol, Siviglia, Malmoe, Basilea, LASK Linz, Arsenal, Porto, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United

NON TESTE DI SERIE: Shakhtar,* Olympiacos*, Brugge*, Bayer Leverkusen*, APOEL, Copenaghen, Getafe, Sporting CP, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar

*Retrocesse dalla Champions League

