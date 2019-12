Calciomercato, blitz in Inghilterra per Ancelotti

CALCIOMERCATO ANCELOTTI / L'ipotesi di un ritorno immediato in panchina per Carlo Ancelotti si fa sempre più concreta. Esonerato nella tarda serata di martedì dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League raggiunta col Napoli, l'ormai ex tecnico azzurro ha scatenato l'interesse della PremierLeague dove diverse grandi società stanno cercando una nuova guida tecnica di grande spessore e spingono per avere proprio l'italiano. Voci sempre più insistenti provenienti da Oltremanica parlano di un accordo che potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Per tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato, corsa a tre per Ancelotti

Stando a quanto riferisce il britannico 'The Sun' infatti, gli agenti di Ancelotti sarebbero già volati a Londra per una serie di meeting di mercato che vedono l'Everton in prima fila. I 'Toffees', secondo fonti vicine all'allenatore, sarebbero il club che con più convinzione sta cercando di ingaggiare il tecnico arrivando a mettere sul patto un contratto di due anni e mezzo più ampia libertà di manovra ed un budget di mercato molto importante per rifondare la squadra che quest'anno sta decisamente deludendo. Proposta molto importante, che per il momento mette in secondo piano gli interessamenti di Arsenal e WestHam più defilati. Si attendono sviluppi.

