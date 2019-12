CALCIOMERCATO NAPOLI ESONERO ANCELOTTI / Il Napoli non sa più vincere e anche l'Udinese è riuscito ad approfittare della crisi azzurra per strappare un prezioso punto in ottica salvezza. L'ennesimo risultato deludente non mette tuttavia a repentaglio la posizione di Carlo Ancelotti, che nel post gara ha parlato molto chiaro sul suo futuro. Il club non ha intenzione di prendere decisioni drastiche a stretto giro di posta, anche perché martedì prossimo basta solamente un punto contro il Genk per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

A meno di clamorosi colpi di scena, l'intenzione di Aurelioè quella di non cambiare la guida tecnica a stagione in corso.

Secondo 'Sky Sport', Gattuso resta un nome da pronto intervento, anche se l'ex allenatore del Milan non sembra interessato a svuolgere un ruolo da semplice traghettatore fino al termine della stagione. Anche per questo, dunque, la dirigenza napoletana sta pensando di rinvare la decisione definitiva al termine della stagione, a men che i risultati non rendano necessaria una scelta immediata.