Martedì sera contro il Genk si giocherà la conferma sulla panchina del Napoli: in caso di ritorno alla vittoria la squadra azzurra spezzerebbe un digiuno che dura da ormai troppe partite, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League potrebbe essere quella svolta che il tecnico si auspica ma in caso di sconfitta, che potrebbe mettere anche a rischio la qualificazione, le strade potrebbero dividersi.

Calciomercato Napoli, clamorosa idea per il post Ancelotti: De Laurentiis valuta il grande ritorno

Per ora Ancelotti non si tocca, anche lo stesso tecnico ha dichiarato di non voler mollare nonostante però i tifosi lo abbiano scaricato da tempo. Diventa decisiva la sfida di martedì con il Genk ma da tempo De Laurentiis si guarda intorno. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'Il Mattino', il Napoli ci ha provato per Allegri che però ha fatto sapere che fino a fine stagione resterà fermo: l'ex tecnico della Juventus resta così un sogno proibito. Resta in ballo Gennaro Gattuso, ma attenzione anche all'operazione nostalgia che porterebbe ad un clamoroso ritorno di Edy Reja.

