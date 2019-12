CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO LIVERPOOL / Si avvicina la sessione di mercato invernale e con essa iniziano a prendere forma strategie e operazioni delle squadre. Ci si attende un'Inter particolarmente attiva, per tenere vivo il duello con la Juventus. Il tecnico nerazzurro Conte ha dichiarato più volte di attendersi rinforzi per aumentare le alternative a disposizione in rosa, l'ad Marotta intende accontentarlo e si mette in moto.

CLICCA QUI per tutte le news di calciomercato!

LEGGI ANCHE: -----> Calciomercato Inter, in arrivo il tesoretto per Gabigol

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: l'attaccante vuole il Liverpool

Fondamentale potrebbe risultare, per le casse nerazzurre, l'incasso della cessione di Gabigol, valutato circa 30 milioni di euro. Il brasiliano ha trovato una seconda giovinezza in patria, al Flamengo, con cui si prepara a sfidare il Liverpool nel Mondiale per Club.

In un'intervista al 'Sun', lo stesso Gabigol ha dichiarato di sognare, un giorno, di giocare proprio con i 'Reds': "è un grande giocatore, per me è stato un'ispirazione - spiega - Sarebbe un onore giocare con lui, chiunque vorrebbe giocare con il Liverpool. La Premier League è un campionato fantastico, ma fino a fine anno ho un contratto con l'Inter e col Flamengo. Sono concentrato per adesso sul Mondiale per Club, ma mi sento più maturo rispetto alla prima esperienza in Europa". Uno scenario che potrebbe aprire nuove possibilità, anche per i nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter: Cavani e Gabigol, ULTIME CM.IT sul Flamengo

Calciomercato Inter, annuncio di Gabigol che spaventa il Flamengo

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: l'annuncio di Conte