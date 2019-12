CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol continua a macinare record in Brasile e con la rete segnata nella notte italiana contro l'Avai raggiunge quota 43 gol nel 2019, eguagliando la miglior stagione di un certo Neymar e con un'ultima partita di campionato (più il Mondiale per club) ancora da giocare. Stagione straordinaria per l'attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Flamengo, che proprio al termine del match ha dribblato le domande sul suo futuro: "Sono molto felice dell'affetto dei tifosi. Il Flamengo è un grande club, ma ora abbiamo altre partite da giocare, siamo al Mondiale dopo tanto tempo e possiamo diventare campioni del mondo. Quindi non voglio pensare al mio futuro adesso, anche per rispetto dei miei compagni di squadra devo pensare al campo". Frasi che tengono in ansia i tifosi del Flamengo che non vogliono perdere la loro stella. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, le cifre dell'affare Flamengo-Gabigol

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, oltre al fatto che l'Inter, forte della stagione super del suo giocatore, ha aumentato fino a circa 30 milioni di euro la valutazione del cartellino, l'altro ostacolo non da poco per il Flamengo è ora rappresentato anche dai tentennamenti di Gabigol.

Anche in Brasile il portale 'UOL Esporte' sottolinea come l'ex Santos stia ovviamente cercando di ottenere il massimo dopo questa grande annata e pensa di meritare una seconda chance importante in Europa. Le richieste di ingaggio quindi fanno procedere con cautela in una trattativa che comunque secondo il portale brasiliano è molto ben avviata tra le due società: si parla di un'intesa confermata a quota 22 milioni di euro, mentre si tratta sui dettagli della percentuale sulla futura rivendita.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, i nerazzurri alzano l'asticella per Gabigol

Calciomercato Inter, gli acquisti col tesoretto Gabigol

Un tesoretto molto importante per i nerazzurri che avranno quindi risorse da investire nel mercato di gennaio per accontentare il tecnico Antonio Conte. L'obiettivo più caldo e 'raggiungibile' sembrerebbe dunque Rodrigo De Paul, sul quale potrebbe far effetto il feeling con Lautaro Martinez affinato in nazionale, mentre il Barcellona per Arturo Vidal al momento non apre al prestito e chiede 15 milioni di euro. Kulusevski, infine, è un'ipotesi che piace tantissimo, ma pare più percorribile in estate.

