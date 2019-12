CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol fa tremare i tifosi del Flamengo. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara stagionale, l'attaccante di proprietà dell'Inter ha parlato così del suo futuro: "Sarà speciale per me, come la prima volta al Maracanà. Potrebbe anche essere l'ultima, questo non lo sappiamo. Sono molto eccitato per questa partita. Il mio futuro? Non ci ho ancora pensato, mi sono concentrato solo sulle prossime due partite e non ancora al Mondiale per club.

Ognuno ha dei sogni: ne sto realizzando uno al Flamengo, tutto è andato perfettamente qui e se Dio vorrà, starò qui anche la prossima stagione".

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Gabigol

Come anticipato da Calciomercato.it, oltre alla richiesta dell'Inter aumentata fino a circa 30 milioni di euro, l'ostacolo per il Flamengo è ora rappresentato anche dai tentennamenti di Gabigol. Come testimoniano anche le sue ultime dichiarazioni, infatti, il classe 1996 sta prendendo tempo per valutare al meglio tutte le ipotesi sul tavolo in vista di gennaio. L'attaccante ha numerose richieste anche in Europa e non esclude affatto un possibile ritorno nel vecchio continente, mentre il club nerazzurro ha già chiuso la porta alla sua permanenza. Sono settimane decisive per il futuro di Gabigol.

