SONDAGGIO TWITTER FIORENTINA CHIESA JUVENTUS INTER / Sta tenendo banco in casa Fiorentina la situazione relativa al futuro di Federico Chiesa. Dopo il caso esploso negli ultimi giorni, la dirigenza viola ha incontrato il padre e procuratore Enrico per chiarire la situazione e parlare soprattutto del futuro del giocatore. Juventus e Inter sono alla finestra e nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it gli utenti hanno indicato proprio i bianconeri come la soluzione migliore per il classe 1997 a gennaio.

Il 30% dei votanti sostiene invece l'Inter come soluzione ideale per il giovane talento, mentre la permanenza alla Fiorentina e la cessione all'estero sono le due ipotesi meno votate, entrambe con il 17%. Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere.

