CALCIOMERCATO JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND MANDZUKIC EMRE CAN / Non mancano i calciatori in lista di sbarco in casa Juventus, in attesa di lasciare Torino nel corso del calciomercato di gennaio. Tra questi spiccano senz'altro Mario Mandzukic ed Emre Can. Il croato è da tempo ai margini della rosa di Maurizio Sarri e sta vivendo una stagione da separato in casa in attesa di conoscere il suo futuro che potrebbe anche essere esotico con la la pista che lo porta in Qatar ancora in piedi, oltre al solito interesse dalla Premier League.

Discorso differente per Emre Can, il cui rapporto con l'ambiente bianconero è andato via via deteriorandosi dal mancato inserimento in lista Champions fino alle dichiarazioni dal ritiro della nazionale che avevano i crismi di un ultimatum.

Calciomercato Juventus, Emre Can pronto all'addio

Nelle ultime settimane Emre Can ha raccolto anche qualche minuto ed apparizione alla corte di Sarri, ma ciò non dovrebbe modificare il suo destino viste anche le parole forti rilasciate a 'SportBILD' che la testata tedesca rilancia oggi: "Penso che non si possa mai dire mai. Non sono contento della mia situazione a Torino, deve cambiare in qualche modo. O a Torino, o bisogna trovare un’altra soluzione”. Una soluzione che potrebbe essere rappresentata dal Borussia Dortmund, con un rientro in patria dopo la sua avventura con la maglia del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Juventus, doppio asse col Dortmund: c'è anche Mandzukic

Il Borussia Dortmund sarebbe inoltre interessato oltre che al centrocampista ex Liverpool, anche allo stesso Mandzukic, in uscita dalla Juventus e secondo la 'Bild' acquistabile per poco meno di 10 milioni di euro. Il consulente del BVB, Sammer, conosce molto bene il croato ed ha una buona considerazione di lui così come anche il ds Zorc che monitora le situazioni di casa Juve. Ecco quindi che non è da escludere una doppia operazione Emre Can-Mandzukic al Borussia Dortmund con una trentina di milioni complessivi sul piatto e con buona pace della concorrenza.

