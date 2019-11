LIVERPOOL NAPOLI RITIRO KLOPP CONFERENZA STAMPA / Alla vigilia del match di Champions League tra Liverpool e Napoli, Jürgen Klopp ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Dobbiamo vincere, è l'obiettivo di ogni partita ma è lo stesso che ha il Napoli. Abbiamo letto che stanno succedendo tante cose ma resta un avversario molto forte. Hanno vinto contro di noi a Napoli sia l'anno scorso che quest'anno. L'anno scorso abbiamo giocato male, quest'anno no, ma abbiamo perso lo stesso".

Alla domanda sull’utilità dei ritiri punitivi, dopo essere scoppiato a ridere, Klopp ha detto la sua: “La struttura della società qui è diversa, i nostri proprietari non ci chiedono di fare queste cose, ma molto spesso ho fatto ritiri. A Mainz, per esempio, quando le cose non andavano bene". Clicca qui per restare aggiornato.

