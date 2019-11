CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA DONNARUMMA IBRAHIMOVIC / E' atteso a giorni il ritorno di Mino Raiola a Milano, dopo l'incontro della scorsa settimana. Tra mercoledì e giovedì il noto agente dovrebbe far visita nuovamente a Maldini e Boban: sul tavolo ovviamente ci sarà Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono l'unica squadra, che ad oggi, ha mosso passi concreti per convincere lo svedese a tornare a vestire la maglia del Diavolo. Il Milan vuole accelerare per mettere a disposizione di Pioli fin da dicembre Ibrahimovic, il bomber chiamato a salvare la stagione disastrosa della squadra. I rossoneri hanno già formulato la prima offerta, mettendo sul piatto un ricco contratto da 6 milioni di euro per 18 mesi. Al momento, però, c'è distanza con Ibrahimovic e il suo entourage che chiedono di più. Il prossimo incontro - dopo il via libera di Elliott a finanziare l'operazione - servirà ad avvicinare le parti.

Ma Zlatan Ibrahimovic non è l'unico nome che finirà nel menù del meeting. Mino Raiola, dopo i problemi avuti con la vecchia società, è tornato l'epicentro del calciomercato rossonero.

Calciomercato Milan, da Bonaventura a Donnarumma: quanti affari sul tavolo

Può sembrare esagerato ma il futuro del Milan dipende da Raiola, è lui che può 'salvare' i rossoneri.

L'agente oltre a riportare Zlatan Ibrahimovic, vera ancora di salvezza del club, sarà decisivo nel trattenere i 'top player' che attualmente ha in rosa il Milan., nonostante le difficoltà evidenti della squadra, continua a tenere un livello alto e il suo rinnovo deve essere una priorità così come quello di Jack. I suoi gol e la sua esperienza sono mancati come il pane e sabato contro il Napoli ha mostrato tutta la sua classe. L'infortunio sembra finalmente alle spalle e da adesso è pronto a riprendersi il Milan e a strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera.

Poi Raiola e il Milan dovranno fare i conti anche con Suso. L'agente ha praticamente preso la procura dello spagnolo

Questi primi mesi di campionato hanno fatto capire che la storia tra il Milan e lo spagnolo è ormai arrivata ai titoli di coda. Tra San Siro e Suso qualcosa si è rotto e senza un rappacificamento l'addio sarà inevitabile. Toccherà a Raiola riuscire a portare la giusta offerta da circa 35 milioni di euro. Soldi che serviranno poi a finanziare il mercato, che sarà a costo zero o quasi.

Situazione diversa, invece, per Alessio Romagnoli. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022, che potrebbe essere adeguato ma non c'è fretta. Le priorità ad oggi sono altre: a casa Milan si lavora, con Mino Raiola sempre più protagonista.

