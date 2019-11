JUVENTUS TACCHINARDI RONALDO SARRI CONTE MERCATO IBRAHIMOVIC / La sfida tra Atalanta e Juventus apre domani la 13esima giornata di campionato. In esclusiva a Calciomercato.it ha parlato della gara e di tanti altri argomenti il doppio ex Alessio Tacchinardi, con i bergamaschi nelle giovanili e in prima squadra nel biennio 1992/1994, prima di vestire per 11 anni la maglia bianconera, con cui ha vinto tutto. Come annunciato da Sarri in conferenza stampa, domani a Bergamo non ci sarà Ronaldo, ma l'ex centrocampista prevede comunque un match avvincente. "Atalanta-Juventus è una delle sfide migliori del nostro campionato. Ormai i nerazzurri sono ad un livello alto e quella bianconera è una piena di campioni".

Juventus, Tacchinardi a CM.IT: "Ronaldo ha sbagliato, Sarri coraggioso"

Il caso ormai dovrebbe essre rientrato, ma Tacchinardi dice la sua sul comportamento del portoghese dopo la sostuzione contro il Milan: "Se un giocatore come Ronaldo esce dal campo arrabbiato per la sostituzione deve essere ammirato, un esempio per i giovani sotto il profilo della voglia e dell'attaccamento alla squadra. Cr7 ha sbagliato andando via prima dallo stadio. Detto questo, Sarri è stato coraggioso a sostuire un campione come il portoghese". Tacchinardi è convinto che Ronaldo abbia chiarito con tecnico, squadra e società: "Penso che questo fuoriclasse sia amato da tutto l'ambiente e ci sia stato un chiarimento. La Juventus è brava a non far uscire queste cose". Poi un consiglio a Sarri: "Credo che Cr7 debba saltare alcune gare. Se fossi in Sarri lo gestirei in questo senso. Zidane fece lo stesso nella stagione 2016/2017 e il Real Madrid vinse la Champions League, nella finale di Cardiff proprio contro la Juventus".

Inter, ESCLUSIVO Tacchinardi elogia Conte: "Può vincere lo scudetto"

L'ex centrocampista è stato compagno di squadra del tecnico interista ai tempi della Juventus: "AntonioConte lo conosco molto bene, è un fenomeno, il più forte di tutti. Se la squadra riesce a gestire quelle piccole tensioni che lo stesso tecnico alcune volte crea, può vincere lo scudetto". Tacchinardi non ha dubbi sui giocatori che a gennaio servirebbero all'Inter: "In attacco Giroud e a centrocampo Vidal".

Milan, Tacchinardi a CM.IT: "Spero che torni Ibrahimovic. Balotelli deludente"

Un tema che sta tenendo banco in chiave mercato è il possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic. Lo svedese ha giocato nella Juventus 2004/2005 insieme a Tacchinardi: "Mi auguro che torni, sono suo amico e ho grande stima di lui. Ibra metterebbe ulteriore pepe al campionato e per il Milan sarebbe il leader, visto che in squadra non ne ha". Infine un pensiero va a Balotelli, ieri allontantato dall'allenamento dal tecnico del Brescia Grosso: "Per giudicare certe cose bisogna esserci dentro. Io credo Balotelli debba fare di più, speravo che questa responsabilizzazione al Brescia gli desse qualcosa in più e che diventasse un leader. Mario sta deludendo le aspettattive, spero possa invertire la tendenza".

