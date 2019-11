TORINO-INTER ESCLUSIVO FERRANTE BELOTTI LUKAKU - Torino-Inter è una di quelle sfide che di doppi ex sa offrirne tanti, e tra questi non si può ignorare Marco Ferrante. L'ex attaccante è una vera e propria leggenda dei granata a cavallo del vecchio e del nuovo millennio, con una piccola parentesi in nerazzurro nel corso della stagione 2000/2001, passando in prestito per metà campionato alla formazione allenata allora da Marco Tardelli. Un parere di un certo peso, quindi, quello di Ferrante: "Sarà un Torino-Inter interessante - spiega l’ex granata a Calciomercato.it - Una gara dalla due facce. Da una parte, l'Inter non può compiere passi falsi, è all’inseguimento della Juventus e deve tenere il passo. Dall'altra, invece, il Toro deve dare seguito alla vittoria contro il Brescia e ritrovare la giusta continuità. In palio per i granata, c'è anche il futuro di Mazzarri. Una sconfitta allontanerebbe troppo il Torino dalla zona Europa". QUI puoi trovare tutti gli ultimi aggiornamenti.

Torino-Inter, sfida tra i bomber: Belotti vs Lukaku

Sabato sera, però, ad affrontarsi non saranno soltanto due club storici del campionato italiano, ma anche due bomber giovani e di altissimo livello. Belotti contro Lukaku, una sfida nella sfida che entusiasma un maestro del gol come Marco Ferrante: "È davvero difficile scegliere uno dei due. Sono giocatori diversi che giocano in club con ambizioni e strutture diverse. Se qualcuno, però, dovesse puntarmi una pistola alla testa - scherza l'ex Toro - sceglierei Lukaku.

Per carità, Belotti è un ottimo giocatore, che sta facendo bene anche in, ma il belga è un campione. Parliamo di un attaccante completo, che rispetto al 'Gallo' è più prima punta. Una delle forze di Belotti è quella di partire da lontano, di sacrificarsi e lottare anche in altre zone del campo. Lukaku fa reparto da solo. Sono due giocatori eccezionali, comunque, su questo non ci piove".

Calciomercato Torino, Ferrante sul futuro di Belotti

Eppure, qualche interrogativo sul futuro e sul potenziale di Andrea Belotti è lecito porselo. Un paio d'anni fa, l'ascesa al grande calcio dell'ex Palermo sembrava quasi inarrestabile, salvo poi scemare tra infortuni e annate meno brillanti. Adesso, l'attaccante del Toro sembra essere tornato travolgente come suo solito, ma il salto in una grande squadra tarda ad arrivare: "C'è tanta differenza tra il giocare nel Torino e in una squadra che disputa la Champions o punta a vincere il campionato - spiega Ferrante - Non saprei dire se Belotti sia pronto per questo salto, ma più che altro perché bisognerebbe vederlo all'opera. Quando il contesto intorno a te cambia, così come gli avversari che affronti, diventa tutto più difficile. Il 'Gallo' resta un calciatore forte, che sta facendo bene col Toro e con la Nazionale. Dovesse ripetersi agli Europei, allora i dubbi a riguardo si assottiglierebbero sempre di più".

Alessandro Montano

