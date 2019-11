CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MOURINHO / L'arrivo di José Mourinho al Tottenham apre a nuovi scenari di calciomercato con conseguenze dirette anche per le società italiane. Non solo i possibili rinnovi di Vertonghen e Alderweireld e l'inserimento su Matic, alcuni dei nomi più caldi per le big di Serie A, ma anche l'assalto da parte dello 'Special One' ai top player del nostro campionato: dalle voci su Koulibaly al ritorno di fiamma per Barella, passando per molti altri.

Mou, con la forza economica degli 'Spurs', rischia di diventare un incubo per il nostro calcio.

Calciomercato Juventus, Mourinho torna su Dybala?

Un altro nome da tener d'occhio secondo quanto rimbalza dall'Inghilterra sarebbe quello di Paulo Dybala. La 'Joya' della Juventus si sta rilanciando in bianconero, ma le voci di calciomercato non si placano e il 'Daily Express' lo ha inserito oggi nella lista degli obiettivi di Mou che pare si sia già rassegnato all'idea di veder partire Christian Eriksen a parametro zero a fine stagione. Serve dunque un nuovo leader tecnico in quella zona di campo con l'argentino che, già seguito dagli 'Spurs' con Pochettino e dallo stesso Mourinho al Manchester United, è un'ipotesi da non scartare. Attenzione però anche a BrunoFernandes che allo Sporting CP è esploso e viene considerato l'obiettivo numero uno dello 'Special One'.

