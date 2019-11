ROMA VENDITA CLUB TRATTATIVA PALLOTTA / James Pallotta vuole vendere la Roma. La dimostrazione, riporta 'Il Messaggero', sarebbe un documento che Goldman Sachs sta proponendo a investitori internazionali per convincerli ad acquistare le quote del club. Nelle quattro pagine vengono sintetizzate le caratteristiche e le potenzialità della società giallorossa: dalla storia di Totti all'ultimo trofeo vinto e i numeri generali, che comprendono la media spettatori (39mila circa), il numero di sponsor (più di 20) e le 9 Coppe Italia vinte. Clicca qui per restare aggiornato.

Roma, club in vendita: emissari Friedkin in città

In questi giorni, emissari del gruppo Friedkin sarebero in città per parlare con Pallotta. L’intenzione sarebbe quella di entrare con la compagnia texana nel club giallorosso da partner o addirittura come nuovo azionista di maggioranza rilevando le quote del presidente e in parte in aumento di capitale. Friedkin è considerato tra i soggetti più ambiziosi e competitivi interessati alla Roma, come è stato confermato nell’ultima assemblea dei soci dal ceo Guido Fienga e dal vicepresidente Mauro Baldissoni.

Insieme con la compagnia texana, inoltre, si sarebbe avvicinato anche un gruppo degli

LEGGI ANCHE ---> Roma, l'ambasciatore del Qatar rivela: "Acquistare il club? Tutto è possibile"

Roma, Pallotta vende il club: le ultime

L’advisor Goldman Sachs avrebbe quindi avviato il processo di vendita per conto della Roma. L'obiettivo, nel giro di qualche settimana, è raccogliere le manifetazioni di interesse di potenziali nuovi soci. Al momento sono tre i tipi di soggetti interessati: private equity, investitori del settore calcistico e family office. Dopo aver rifiutato l'operazione in passato, Friedkin ora sarebbe quindi interessata a prendere quote del club, valutato dal bostoniano tra gli 800 milioni e il miliardo di euro, contando sulla realizzazione dello stadio a Tor di Valle.

LEGGI ANCHE ---> Roma, Pallotta convoca un summit a Boston: ecco quando

Roma, club in vendita: il documento

Nel documento, oltre a proporre alcune immagini di Totti, nel presentare la squadra i possibili investitori, la società parla dell'acquisto della Roma come "l’opportunità unica di possedere e controllare un'iconica squadra di calcio italiana, situata in uno dei mercati più interessanti del mondo e che offre opportunità tangibili per una significativa crescita di valore. La valutazione di Forbes delle prime 20 squadre di calcio ha stimato un tasso di crescita annuo del 10% o maggiore, negli ultimi 5 anni. E' in programma la costruzione di uno dei più grandi complessi sportivi e di intrattenimento in Europa, il nuovo "Stadio della Roma" sbloccherà nuove potenzialità di guadagno (sponsorizzazioni dello stadio, posti a sedere premium, concerti e altri eventi non di club, ecc.)".

LEGGI ANCHE ---> Roma, Totti pronto a tornare: ecco il suo futuro