JUVENTUS PJANIC / Si torna a lavorare alla Continassa in vista di Atalanta-Juventus in programma sabato pomeriggio: i bianconeri devono fare i conti con i problemi fisici di Pjanic e Alex Sandro, così come con il ritorno last minute di Cuadrado che rientrerà soltanto tra giovedì e venerdì. Per quel che riguarda il centrocampista bosniaco arrivano però notizie confortanti: l'ex Roma oggi ha lavorato a parte ma cresce l'ottimismo per la sua disponibilità in vista dell'incontro contro la squadra di Gasperini.

Un appuntamento importante per i bianconeri con Sarri però che impiegherà Pjanic soltanto se avrà la certezza di averlo al 100% e senza rischi.

Juventus, Pjanic in dubbio: torna Ronaldo

Probabilmente il dubbio Pjanic accompagnerà la Juventus fino alla vigilia della sfida all'Atalanta, mentre non ci sono dubbi su Ronaldo: il portoghese è rientrato in Italia dopo la parentesi con la Nazionale ed è probabile che offra una cena ai compagni come segno distensivo dopo le polemiche che hanno seguito la sua sostituzione al Milan. Un gesto accompagnato dal faccia a faccia con Maurizio Sarri che potrebbe sancire la definitiva pace tra i due in vista del continuo della stagione. I quattro gol con il Portogallo hanno rasserenato CR7 che ora vuole tornare ad essere 'insostituibile' anche in bianconero.

