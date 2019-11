CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG JUVENTUS / Nel corso delle sue stagioni al Napoli ha dimostrato una crescita continua e si è rivelato una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro. Ora però il futuro di Allan è tutto da definire. In casa azzurra il caos legato al ritiro ha creato parecchi dissapori tra giocatori, tecnico e società e ora non è escluso che molti senatori possano fare le valigie a giugno o addirittura già a gennaio. Tra questi potrebbe esserci proprio Allan, che recentemente è stato anche vittima di un furto in casa, con la moglie del brasiliano che ha raccontato l'accaduto sui social. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Napoli, la speranza di Allan non si chiama Juventus

Per tutta questa serie di ragioni, il futuro di Allan potrebbe essere lontano da Napoli. Il giocatore è triste, può lasciare il club e su di lui sarebbe pronta a fiondarsi la Juventus. Sarri è un grande estimatore del giocatore brasiliano e ha saputo valorizzarlo al meglio durante la sua esperienza partenopea.

Il tecnico sarebbe felice di avere il giocatore nuovamente con sé, ma trattare connon sarà facile. Il proprietario ha rifiutato in estate un'offerta super da parte dele propro un nuovo assalto del club parigino sarebbe la speranza del giocatore brasiliano.

LEGGI ANCHE ---->Calciomercato Juventus, non solo Allan: clamoroso smacco al Napoli

Calciomercato Napoli, Allan vuole il Psg

Come riferisce 'Il Mattino', piuttosto che l'ipotesi Juventus, Allan preferirebbe lasciare l'Italia e accasarsi al Psg in caso di addio al Napoli. Il centrocampista brasiliano era stato conquistato sia dall'offerta economica da 6 milioni a stagione, sia dall'ambizioso progetto della società transalpina. Per questo motivo il giocatore spera che Leonardo possa tornare alla carica dopo i tentativi fatti in estate. Difficile, se non quasi impossibile, che però il club transalpino possa ripresentarsi con un'offerta da 80 milioni di euro: la proposta, nel caso, sarà certamente inferiore. A quel punto spetterà a De Laurentiis se accettare o meno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, doppio colpo nel mirino di Giuntoli

Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: la strategia

Calciomercato Napoli, intrigo Torreira: la rivelazione dell'agente