Inter, minacce a Conte: accertamenti in corso

INTER CONTE / Episodio increscioso che ha visto protagonista Antonio Conte.

Nella serata di ieri, il 'Corriere della Sera' ha infatti rivelato che il tecnico dell'avrebbe ricevuto una busta anonima, contenente una serie di minacce e un proiettile. Chiaro lo scopo intimidatorio della missiva, con l'allenatore pugliese messo subito sotto vigilanza da parte di polizia e carabinieri. Fonti interne al club nerazzurro confermano l'episodio ma non commentano, sono in corso gli accertamenti per cercare di risalire all'autore del gesto.