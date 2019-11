CHELSEA HUDSON ODOI SARRI JUVENTUS / È stata una settimana caldissima l'ultima per Maurizio Sarri complici un paio di decisioni sofferte e discusse in merito alla gestione di Cristiano Ronaldo con tanto di reazione stizzita del campione portoghese. L'arrabbiatura di CR7 ha fatto in breve il giro del mondo, occupando le prime pagine dei quotidiani sportivi e divenendo di fatto il centro nevralgico delle news riguardanti la Juventus.

Intanto il portoghese ha di fatto 'smentito' lo stesso Sarri affermando di sentirsi bene in vista dei prossimi impegni con la nazionale. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Chelsea, l'attacco di Hudson-Odoi

Cristiano Ronaldo è però solamente l'ultimo dei calciatori che non hanno troppo gradito la gestione di Maurizio Sarri. Ai tempi del Chelsea infatti anche il giovane esterno offensivo, Callum Hudson-Odoi pare non aver troppo digerito l'annata agli ordini dell'attuale allenatore della Juventus. Il funambolo 'Blues' ha parlato al' Sun' sottolineando le differenze con Lampard: "Ho avuto una sola conversazione con Lampard e ho capito che volevo rimanere qui al 100%. Crede in me. E' stato emozionante quando è arrivato il nuovo allenatore. Soprattutto perché è noto che lascia spazio ai giovani. Non ho mai detto che avrei firmato o che firmerò con il Bayern. Ci ho pensato, perché ci sono stati momenti l'anno scorso in cui ero frustrato perché volevo giocare di più".

