Calciomercato, Wakatsuki strega la Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS WAKATSUKI - L'Italia farà oggi il suo esordio nel Mondiale Under 17 che è iniziato sabato scorso in Brasile. Nei match di ieri ha sorpreso la netta vittoria del Giappone 3-0 contro la favorita Olanda.

Grande protagonista del match è stato Yamato, 17enne centravanti nipponico delche ha fatto impazzire la retroguardia Oranje siglando una doppietta e propiziando il calcio di rigore che ha chiuso l'incontro. Le antenne dei top club europei si sono già drizzate e gli scout continueranno a monitorarlo per tutta la manifestazione. Anche laè pronta a mettersi in corsa per Wakatsuki: l'idea sarebbe quello di aggregarlo nella formazione Primavera o farlo giocare in Serie C con l'Under 23.