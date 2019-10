CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MODRIC REAL MADRID / Tempi duri si prospettano per Luka Modric. Il Pallone d'Oro sta vivendo una fase molto complicata della sua carriera, passata dal massimo riconoscimento individuale alle difficoltà di trovare il campo con continuità. Il fuoriclasse croato è stato fermato da tanti infortuni in questa stagione che lo hanno costretto a saltare diverse partite. In totale sono state solo 5 le presenze con il Real Madrid e come se non bastasse dall'ultimo impegno con la nazionale è tornato infortunato. Il rinvio del 'clasico' col Barcellona gli sta dando la possibilità di recuperare, facendolo rientrare almeno in gruppo. Intanto, però, Zidane lo ha sostituito con due giocatori che si sono conquistati il posto e anche i tifosi. Toni Kroos e Federico Valverde non hanno intenzione di abdicare e ora sarà difficile togliergli la maglia da titolare.

Calciomercato Juventus e Inter, Modric in difficoltà al Real Madrid: il punto

Per questo, come racconta 'El Mundo Deportivo', per Modric potrebbe essere una stagione davvero complicata in cui non sarà facile trovare il campo con regolarità dall'inizio.

Come se non bastasse,per la dirigenza è totalmente incedibile e sul fronte rinnovo per l'ex Tottenham non si è mosso niente: il contratto è in scadenza a giugno 2020, l'addio alsembra ipotesi davvero concreta. A tal propositonon hanno mai smesso di seguire la situazione di Luka Modric. I bianconeri si sono specializzati nei colpi a parametro zero, ingaggiare un Pallone d'Oro sarebbe un'operazione da maestro. L'è opzione interessante per il campione croato, provare l'avventura in Serie A - magari per chiuderci la carriera con un ultimo super contratto. A 34 anni sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera fantastica, ma in questo senso difficilmente la Juve effettuerà movimenti del genere a gennaio.

L'Inter, invece, è alla disperata ricerca di un innesto di livello internazionale per arrivare al salto di qualità in grado di far tornare i nerazzurri ai massimi livelli anche in Europa. Marotta è a caccia del colpaccio, Modric è nei suoi pensieri da tempo. Il dg potrebbe tentare un assalto a sorpresa già in inverno, sfruttando il momento non semplice al Real Madrid. Vista la scadenza 2020 il prezzo sarebbe accessibile mentre per l'ingaggio si potrebbe lavorare per spalmarlo su più anni. Il croato può essere il colpo in grado di far esplodere subito la stagione di Conte. Vedere Modric lontano dalla Spagna non è mai stata forse una possibilità più reale di come lo è ora.