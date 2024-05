A volte ritornano: Milinkovic-Savic di nuovo in Serie A

Dopo un anno dall’addio al nostro campionato, per Milinkovic-Savic può esserci il clamoroso ritorno: occhio alla trattativa

Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato ottimi ricordi nel nostro campionato, nonché rimpianti. Quelli della Lazio, che sentono la sua mancanza, più quelli di altre squadre importanti che avevano sognato di acquistarlo. Ma quei rimpianti potrebbero essere anche i suoi.

Il centrocampista, oggi all’Al Hilal, parrebbe essersi pentito di aver accettato l’avventura nel campionato arabo. Con la maglia del suo attuale club, conferma numeri di tutto rispetto (11 reti e 15 assist fin qui in stagione), in un contesto la cui competitività però non lo soddisferebbe appieno. Ed ecco che il 29enne potrebbe tornare sui suoi passi, vedendo di buon grado non soltanto un ritorno nel calcio europeo, ma anche in quello italiano.

Milinkovic-Savic e la Juventus, ritorno di fiamma

Ovviamente, ci sono club importanti in Europa che mantengono le antenne dritte, come Psg e Manchester United, ma attenzione al ritorno di fiamma per la Juventus, la squadra che più era stata vicina, a un certo punto, a strapparlo ai biancocelesti prima del suo approdo in Arabia.

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, Giuntoli starebbe pensando seriamente all’assalto al centrocampista serbo, che potrebbe rappresentare una delle migliori alternative su piazza in caso di addio di Rabiot. Un giocatore, Milinkovic-Savic, che sarebbe l’ideale per la mediana anche senza Allegri, che ne sponsorizzava a gran voce l’addio.