CALCIOMERCATO FIORENTINA BEN ARFA NIMES / Tra gli svincolati di lusso in giro per l'Europa c'è indubbiamente qualche nome interessante. In casa Fiorentina quello che più stuzzica è Hatem Ben Arfa. Enfant prodige del calcio transalpino, il giocatore cresciuto a Lione non ha certamente reso quanto ci si aspettasse da lui, anche per via di alcuni infortuni.

Il club viola lo ha seguito con attenzione, così come vicine al suo acquisto sono state Genoa e Sampdoria , ma ora sembra che il futuro del centrocampista sia la Francia. Come rivela 'Le 10 Sport', in pole position ci sarebbe il. La dirigenza dei 'coccodrilli' avrebbe infatti discusso in maniera approfondita con il giocatore, che sarebbe tra l'altro arrivato in città in mattinata. Segnale di una firma ormai vicina?