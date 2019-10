BARCELLONA REAL MADRID RINVIO / Ora è ufficiale: Barcellona-Real Madrid, gara valida per la decima giornata del campionato spagnolo, non si giocherà sabato 26 ottobre come da calendario. Lo ha deciso il Comitato di Competizione della Federcalcio spagnola, respingendo anche l'ipotesi di invertire il campo di gioco.

Ora, come si legge nella risoluzione, toccherà ai due club trovare un accordo per fissare data e ora del recupero: Barça e Real avranno tempo fino alle ore 10 di lunedì 21 ottobre per stabilire il giorno in cui disputare il Clasico; in caso di mancata intesa sarà lo stesso Comitato a stabilire quando si giocherà la partita.

Tutte le news su Barcellona-Real Madrid: CLICCA QUI!

Barcellona-Real Madrid è stata rinviata per il clima di tensione che da giorni si vive in Catalogna in seguito alla sentenza del processo nei confronti dei leader del movimento indipendentista catalano. Per la data del recupero c'è discordia tra le società (che vorrebbero giocare mercoledì 18 dicembre) e La Liga che vuole far disputare il match il 7 dicembre, spostando le gare delle due squadre in programma in quel weekend.