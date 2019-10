Fiorentina, adesso è UFFICIALE: Castrovilli in viola fino al 2024

CALCIOMERCATO FIORENTINA UFFICIALE RINNOVO CONTRATTO CASTROVILLI 2024 - Gaetano Castrovilli è uno dei miglior talenti emergenti del calcio italiano e la Fiorentina ha tutta l'intezione di tenerselo stretto, almeno fino al 2024.

È diventato ufficiale, infatti, il prolungamento contrattuale del 22enne centrocampista pugliese: lo ha annunciato, in conferenza stampa, il direttore sportivo viola Daniele. "Abbiamo rinnovato il contratto di Gaetano Castovilli, che è il profilo perfetto per il futuro della Fiorentina, giovane, forte e intelligente. Abbiamo concluso la trattativa stamattina, con un contratto di 5 anni, strettamente legato alle sue prestazioni. Più lui giocherà, e meglio giocherà, più guadagnerà". Un tassello importante, per il presente e il futuro, della squadra di Vincenzo