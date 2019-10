SPAL PARMA D'AVERSA / Un gol di Petagna ha steso il Parma regalando il successo alla Spal nel primo anticipo della settima giornata di Serie A. Nel post-partita a 'Sky Sport' è intervenuto un D'Aversa deluso: "Abbiamo fatto poco per ottenre un risultato positivo. Oggi c'è poco da salvare. Giornata storta sotto tutti i punti di vista. Partite che possono accadere una o due volte nel corso di una stagione.

Ci siamo giocati un jolly. Siamo stati fortunati a finire sotto solo di uno il primo tempo. Per noi il risultato era importante quanto per loro ma in campo si è vista differenza. È chiaro che tutto quello che abbiamo fatto negli anni passati si è fatto per caratteristiche nostre. Se mai dovessi scegliere però tra atteggiamento dell'anno scorso e il bel gioco scelgo il primo. Non mi va comunque di colpevolizzare i ragazzi. È stata una partita storta. Una sconfitta brutta come quella di oggi ci fa capire. C'è dispiacere".