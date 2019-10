Calciomercato Milan, affare Olmo: conferme dalla Spagna

CALCIOMERCATO MILAN DANIEL OLMO / Il Milan ha provato ad acquistare in estate DanielOlmo.

La conferma arriva dalla Spagna: i rossoneri - riporta 'Marca' - insieme aMadrid si sono interessati al calciatore in forza alla. Le richieste dei croati -per il cartellino - hanno spaventato le pretendenti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Non è escluso però che a breve qualcuno non decida di rifarsi sotto.