BOLOGNA CAGLIARI LOREN MORON / Tre gol in tre partite: il Betis Siviglia ha scoperto il suo bomber, Loren Moron: 25 anni, alla terza stagione in prima squadra, l'attaccante è una delle rivelazioni di questo inizio di Liga. Prestazioni convincenti che gli sono valse una maglia da titolare dopo essere partito dalla panchina nella prima di campionato: entrato nella ripresa per l'infortunio di Iglesias ha sfruttato la sua occasione andando subito in rete.

La replica nella sconfitta con il Barcellona nella quale ha accompagnato il gol anche con un assist, poi un'altra rete contro il Leganes, gol che sono valsi i primi tre punti per il Betis. Per Loren Moron un avvio che ricorda molto i suoi primi passi in prima squadra: a febbraio 2018 fu 'prelevato' dalla squadra B e conquistò tutti con 7 gol in 15 reti. Lo scorso anno un rendimento un po' deludente con sole sei reti in campionato poi l'esplosione di quest'anno. Un rendimento che, se dovesse continuare, potrebbe richiamare l'attenzione anche di squadre italiane:potrebbero buttare l'occhio a Siviglia per seguire i progressi del 25enne attaccante che dovesse continuare a segnare con questa costanza diventerebbe un obiettivo anche di club di fascia più elevata.