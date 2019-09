CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM/ Christian Eriksen, fantasista del Tottenham, è in scadenza di contratto nell'estate del 2020 con il club del Nord di Londra.

Il giocatore danese, accostato a diversi top club come Barcellona e Real Madrid, stando a quanto riportato dal 'Sunday Mirror', avrebbe intenzione di liberarsi a zero per vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

L'ex giocatore dell'Ajax finora ha totalizzato 3 presenze in Premier League con il Tottenham, collezionando quasi 150 minuti senza però nè andare a segno nè fornire un assist.