CALCIOMERCATO ROMA KONOPLYANKA PEROTTI/ L'infortunio di Diego Perotti ha cambiato i piani in casa Roma, con i giallorossi che potrebbero intervenire sul calciomercato per un altro esterno.

Stando a quanto riportato da 'Asromalive.it', un agente ha offerto al club giallorosso Yevhen, fantasista in scadenza di contratto con lo Schalke 04. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il giocatore ex Dnipro potrebbe approdare in giallorosso per una cifra sui 4 milioni di euro, e sarebbe un'occasione low cost per sopperire all'assenza di Perotti, fuori almeno per un mese e mezzo.