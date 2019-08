p>CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI / Gian Piero, alla vigilia dell'esordio in campionato in programma contro la, è intervenuto nella consueta conferenza stampa tracciando anche il punto sul mercato dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Se arriva qualcuno? Non lo so, non ho la più pallida idea di questo. Se arriverà qualcuno vedremo, al momento siamo questi. Domani non ci saranno Reca e Pessina, perché c'è il mercato aperto, sono tutti ragazzi che possono andar via. C'è anche il discorso di Barrow, di Ibanez, riguardano un po' tutte le società. Il mercato aperto ad inizio campionato è una follia''.