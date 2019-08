CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA / La Roma continua a lavorare sul calciomercato in uscita. Oltre a Gonalons e Defrel, Petrachi sta provando a piazzare anche Patrik Schick.

L'attaccante ceco è da tempo sulla lista dei cedibili,lo considera poco e il suo addio potrebbe fare spazio per un vice-gradito al tecnico portoghese.

In queste ore la pista che porta l'ex Sampdoria in Bundesliga si è scaldata particolarmente. Nello scenario che vedeva già gli interessi di Borussia Dortmund, Schalke 04, Wolfsburg e Bayer Leverkusen, si è inserito da qualche giorno il Lipsia. Il club sassone, infatti, ha allacciato i contatti con la Roma: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i tedeschi propongono un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto. I giallorossi, invece, vorrebbero inserire l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo ma la trattativa sta proseguendo.

