Roma, non solo Liga per Santon

ROMA SANTON / La Roma spinge su Zappacosta con Davide Santon che da qui alla fine del mercato può cambiare aria.

Per il terzino ex Inter nelle scorse ore si è parlato di un possibile trasferimento al Maiorca neo-promosso in Liga, ma si registrano interessamenti concreti anche dall'Italia. Lain particolare sta valutando l'ipotesi di ingaggiare il laterale classe '91, ma la trattativa non è ancora avviata.