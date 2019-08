Milan, Castillejo ribadisce la volontà di restare: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Il Milan continua a sognare il colpo Correa ed ha in programma un summit con l’Atletico Madrid, ma per vedere l’argentino a San Siro servirà innanzitutto vendere.

edsono i nomi più in vista di una lista di sbarco nella quale, nei mesi scorsi, è stato spesso inserito anche

L’esterno spagnolo, come anticipato da dalla nostra redazione, non aveva però alcuna intenzione di lasciare i rossoneri e il suo agente Manuel Garcia Quilon, ai nostri microfoni, ha confermato la sua volontà. Le parole del manager iberico, però, non sono bastate a frenare i rumors su un suo possibile addio a San Siro dopo appena una stagione.

Indiscrezioni che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore ha negato categoricamente: l’idea di Castillejo e del suo entourage resta quella di giocarsi le sue carte col Milan, che dovrà quindi lavorare su altre uscite per far cassa.