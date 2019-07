INTER POLITANO SAMPDORIA / Oltre ad Icardi, Nainggolan e Perisic, anche Matteo Politano potrebbe salutare a sorpresa l'Inter in questa sessione estiva del mercato.

Nonostante la stagione positiva solo la guida Spalletti, l’ex Sassuolo sarebbe di difficile collocazione nel 3-5-2 di Antonio Conte e dunque sacrificabile dall'allenatore salentino. Dopo Atalanta, Torino e Roma - scrive 'Tuttosport' - anche lastarebbe pensando al giocatore e di portarlo alla corte di Di Francesco in prestito con diritto di riscatto. L'Inter, per evitare una minusvalenza, chiederebbe però almeno 20 milioni di euro per il cartellino di Politano.