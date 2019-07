CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS - Mauro Icardi tiene sempre banco in casa Inter. Dalla cessione del centravanti argentino dipende buona parte delle strategie di calciomercato dei nerazzurri in questa sessione estiva. Il club meneghino ha escluso l'ex capitano dalla tournée in Asia, ma non ha intenzione di cederlo a prezzo di saldo, continuando a chiedere almeno 60 milioni di euro. La speranza è che Icardi accetti la destinazione Napoli, onde evitare di cederlo agli eterni rivali della Juventus.

A tal proposito, secondo 'Sport Mediaset', l'Inter avrebbe mandato un messaggio chiaro ai bianconeri: o si fa lo scambio con Pauloo l'affare non può andare in porto.

Sul fronte Lukaku, invece, il gruppo Suning sta cercando di accontentare il tecnico Conte che ha chiesto con insistenza il centravanti belga. Possibile una nuova offerta al Manchester United da 60 milioni di euro come parte fissa più altri 15 di bonus. Difficile che i 'Red Devils', che lo valutano oltre 80 milioni, possano accettare. In ogni caso l'Inter non pare intenzionata a sforare il tetto dei 70 milioni.