INTER CONTE / Il vertice di calciomercato andato in scena ieri a Nanchino con i vertici societari sembra aver riportato la calma in casa Inter dopo che il tecnico Antonio Conte, proprio poche ore prima, aveva chiesto alla dirigenza ed a tutti quanti di darsi una mossa per completare la rosa a sua disposizione, puntando l'attenzione non solo sul mercato in entrata ma anche e soprattutto sulle cessioni che sono fondamentali.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'attesissima sfida di International Champions Cup contro la, l'allenatore nerazzurro torna quindi a parlare del mercato e lo fa con toni sicuramente differenti: "Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo".

Conte, poi, aggiunge: "Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti. Voci sul possibile ritorno alla Juventus? Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante".