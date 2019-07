Atalanta, contatti per Ferrari: confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO ATALANTA FERRARI SASSUOLO / L'Atalanta cerca un sostituto di Mancini, che potrebbe lasciare i bergamaschi in direzione Roma.

Per il difensore, contatti in corso con il Sassuolo, nelle prossime ore stando alla 'Gazzetta dello Sport', potrebbe esserci la decisione dei nerazzurri di accelerare. Confermata dunque l'anticipazione di Calciomercato.it del 24 giugno sull'interesse dell'Atalanta per Ferrari