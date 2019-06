Napoli, attesa per Manolas: confermate anticipazioni CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI MANOLAS ROMA DIAWARA / Tiene banco il futuro di Kostas Manolas. Il difensore è sempre più vicino a lasciare la Roma, con i giallorossi interessati a monetizzare dalla sua cessione per motivi di bilancio.

Come spiegato da Calciomercato.it il Napoli intende chiudere con la Roma per Manolas in una trattativa che interessa anche Diawara . Il 'Corriere dello Sport' conferma le nostre anticipazioni, affermando che il punto focale riguarda la valutazione del centrocampista: una volta colmata la distanza tra richiesta dei partenopei e offerta dei giallorossi per il guineano (ballano tra i 5 e i 10 milioni di differenza), si può chiudere.