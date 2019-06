JUVENTUS DE LIGT / La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e si invola sul rettilineo finale della trattativa per Matthijs deLigt. È questa la (clamorosa) indiscrezione che rimbalza dall'Olanda ed infiamma l'ambiente bianconero. La dirigenza juventina ha scelto di puntare tutto sul capitano dell'Ajax e gioiello della nazionale olandese, uno dei nomi più corteggiati dell'intero panorama europeo ed in quanto tale al centro di un'operazione che può chiudersi a cifre stellari.

È l'olandese 'De Telegraaf' a sganciare la bomba.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo l'edizione online del quotidiano, infatti, la Juve ha deciso di mettere sul tavolo oltre 70 milioni di euro per convincere i 'Lancieri' a cedere il difensore classe '99 per il quale è pronto a Torino un contratto con un ingaggio super, tra i 15 ed i 20 milioni di euro a stagione per cinque anni. Da ambienti juventini, si legge, filtra ottimismo sulla possibilità di chiudere presto l'operazione, anticipando così tutte le altre big dal Manchester United al Barcellona e, soprattutto, il Psg che come raccontato da Calciomercato.it aveva lanciato l'assalto a de Ligt