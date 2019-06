Juventus, agente Higuain: "Roma? In Italia solo coi bianconeri"

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA HIGUAIN / Il futuro di Gonzalo Higuain è nuovamente in bilico.

Conclusa l'avventura al Chelsea, nuovi rumors lo vedrebbero nel mirino della Roma per sostituire il partente, ma il suo fratello e agente, ai microfoni di 'Radio Marte', ha negato tale scenario: "L'intenzione di Gonzalo è rispettare i due anni di contratto che gli restano con la Juventus, in Serie A giocherebbe solo con i bianconeri". L'argentino è tornato sul rapporto con Napoli: "Sono stati tre anni fantastici, i fischi sono espressione d'amore, è ovvio che i tifosi abbiano preso male il trasferimento". Nicolas Higuain ha poi commentato l'idea di un ritorno al River Plate di suo fratello: "Presto per parlarne, ha quasi 32 anni e per me può fare ancora la differenza alla Juventus".