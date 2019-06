CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / L'addio di Daniele De Rossi potrebbe non essere l'unico saluto illustre da parte della Roma. Non è infatti ancora del tutto chiaro il futuro di Francesco Totti, ex capitano giallorosso e ad oggi nel quadro dirigenziale della società. 'Il Romanista' ricostruisce un quadro dettagliato nell'intera situazione legata all'ex numero 10, non convintissimo delle prospettive professionali. Totti infatti sembra intenzionato a rifiutare la proposta di diventare direttore tecnico al fianco di Petrachi con conseguente addio alla Roma.

Il 'pupone' non è convinto della prospettiva professionale che gli è stata offerta nonostante con il ruolo di dt diventi a tutti gli effetti il grado più alto in area sportiva in parallelo al ds. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il nodo non è certo da riscontrare nella proposta economica, quanto piuttosto nel suo rapporto non idilliaco con Baldini che comunque non sarebbe la motivazione principale di un eventuale divorzio. Non sembra infatti neanche quello l'ostacolo maggiore, ma piuttosto si tratta della percezione di non poter realmente incidere nel destino della Roma come aveva fatto invece da giocatore. Ad ogni modo Totti entro pochi giorni darà la sua risposta definitiva.