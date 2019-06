Roma, per il dopo Olsen si guarda anche in Francia

ROMA LOPES / Da oggi è ufficialmente iniziata l'era Paulo Fonseca in casa Roma. L'allenatore portoghese ha firmato un contratto da due anni più opzione per una terza stagione e avrà il compito di rigenerare un ambiente tramortito dalla mancata qualificazione in Champions League e dall'addio di De Rossi. Per riusciri, avrà bisogno anche di un profondo restyling della porta dove, oltre al bocciato Olsen, c'è da monitorare anche la situazione di Mirante corteggiato dal Parma.

Per difendere i pali giallorossi, i nomi più caldi restano quelli di, ma il club capitolino resta vigile per cogliere altre occasioni sul mercato

Tra queste, c'è anche la pista che porta ad Anthony Lopes. Connazionale del nuovo allenatore giallorosso, il portiere 28enne ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e sin qui il Lione non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo contrattuale. Se l'impasse dovesse perdurare, il club francese è pronta a prendere in considerazione una cessione estiva per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero tra un anno.