JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED/ Intervistato ai microfoni di 'Lifetimes', Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato del suo arrivo all'Old Trafford nel 2016 e dell'accoglienza dai parte dei tifosi: "La gente si aspetta molto di più in base al prezzo per il quale sei stato pagato, all'epoca il mio fu il trasferimento più costoso. I tifosi fanno di certo più caso agli attaccanti che segnano, questo fa effetto".

L'ex centrocampista della Juventus ha poi aggiunto: "Sapevo di giocare con molta pressione addosso ma non pensavo a tutta questa avversione nei miei confronti. Al momento della firma del contratto, arrivarono diversi commenti negativi, per me fu una sorpresa. Non credevo che il prezzo potesse pesare così tanto. Forse i tifosi pensano che io abbia preso quei soldi. Mi piacerebbe sapere perchè mi hanno criticato, così da poter rispondere". Un rapporto che non è mai decollato quello fra Pogba e i tifosi del Manchester United. Che possa essere un indizio in ottica calciomercato, in particolare per la Juventus?