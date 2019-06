JUVENTUS POGBA / Fabio Paratici in missione in Turchia per Demiral e Pogba. Se la trattativa per il difensore del Sassuolo è ormai definita, il capo area sport della Juventus resta in pressing sul centrocampista francese, ieri impegnato con la sua Nazionale nel match delle Qualificazioni Europee contro i padroni di casa turchi. Il 'Polpo' rimane il grande obiettivo a centrocampo dei bianconeri, ma la strada per il ritorno a Torino è tutt'altro che facile.

Tutte le ultime news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Oltre alle richieste del Manchester United, c'è anche il Real Madrid a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri visto il debole di Zinedine Zidane per il connazionale. Dopo il colpo Hazard, 'Zizou' continuerebbe a premere per l'arrivo a Valdebebas anche di Pogba come riporta il quotidiano 'AS'. Il classe '93 è in cima alla lista dei desideri di Zidane per il centrocampo dei 'Blancos', che hanno sondato il terreno con lo United: i 'Red Devils' non farebbero sconti e valuterebbero il giocatore tra i 160 e i 180 milioni di euro. Se fallisse l'assalto a Pogba, il Real proverebbe l'affondo per Eriksen.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui