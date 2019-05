JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE / Allegri al Real Madrid, Zidane alla Juventus e tutti felici e contenti, soprattutto Giovanni Galeone. Il tecnico, amico del quasi ex allenatore bianconero, avanza la proposta di uno scambio sull'asse Torino-Madrid: "Allegri potrebbe allenare il Real Madrid, Zidane non sembra contento e Max l'anno scorso era nel taccuino di Florentino Perez.

Uno scambio, che cosa ne dice?".

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Galeone rivela di un patto con Allegri: gli regalerà una villa per l'addio alla Juventus: "Una promessa è una promessa, sono troppo contento. Gli lascerò la casa in Sardegna, garantisco che la vista è magnifica. Gli lascio anche la barca e la mia collezione di orologi che non metto più se no mi vengono i lividi. Il patto risale a cinque-sei mesi fa, quando già mi aveva stufato la situazione creatasi attorno a Max: gli ripetevo che quella con la Juve era una storia finita. Troppe critiche, troppi problemi sulle sue spalle dall'addio di Marotta: non era compituo suo controllare chi faceva tardi la sera o chi volava".

