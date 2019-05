INTER FAIR PLAY FINANZIARIO UEFA / Ottime notizie per il futuro dell'Inter: la Camera di Investigazione dell'organo di controllo finanziario dei club UEFA ha ufficializzato questo pomeriggio l'uscita dal regime di settlement agreement.

I nerazzurri, così come Astana e Besiktas, hanno raggiunto gli obiettivi economici concordati con la UEFA nel 2015 e, di conseguenza, il bilancio che chiuderanno a giugno sarà l'ultimo che rispetterà tali obiettivi. Da quest'estate in poi, il club milanese avrà quindi maggiore margine di manovra sul calciomercato r ispetto agli anni passati: un'ottima notizia per Antonio Conte, probabile nuovo tecnico interista.