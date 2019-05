JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE / Un clamoroso effetto domino. L'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe infatti creare incredibili colpi di scena su più panchine europee, nazionali e di club. Sì perché uno dei favoriti al ruolo di successore è Didier Deschamps. Il ct della nazionale francese, che ha già allenato in bianconero e conosce benissimo l'ambiente Juve, potrebbe tornare a Torino nel ruolo di allenatore, lasciando così il posto libero sulla panchina transalpina.

Un posto che, come rivelato da 'Sport', la federcalcio francese vorrebbe assegnare a Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid. Il nuovo ciclo di Zidane con i 'Blancos' non sembra però essere ripartito con il piede giusto. Tra risultati non particolarmente positivi e il fatto di dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione della rosa, il tecnico campione d'Europa in carica potrebbe decidere di lasciare nuovamente il Real e sposare il progetto Francia. A quel punto si libererebbe la panchina madridista e, in tale circostanza, i principali candidati sarebbero due: José Mourinho, che ha già allenato il Real Madrid e proprio Massimiliano Allegri.

